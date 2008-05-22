В Киеве возбудили 6 уголовных дел о подкупе избирателей

Сегодня уже возбуждено 6 уголовных дел против лиц, которые пытались подкупить избирателей от имени разных политических сил. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил прокурор города Киева Евгений Блаживский.

По его словам, уголовные дела возбуждены по фактам несоблюдения избирательного законодательства со стороны Партии регионов, БЮТ, Блока Литвина, а также Блока Кличка. «Прокуратурой возбуждено 6 уголовных дел на основании предварительной проверки СБУ и собранных материалов, ведется следствие», – рассказал Евгений Блаживский.

В то же время, руководитель главного управления СБУ в городе Киеве Василий Грицак заявил, что в столичную прокуратуру с 19 мая его ведомство передало материалы относительно 42 обнаруженных нарушений.

«Кроме этого, об обнаруженных нарушениях была поинформирована Территориальная избирательная комиссия», - прибавил Василий Грицак.

Согласно словам руководителя столичного управления СБУ, 21 мая была обнаружена нелегальная типография, сорвана спланированная акция подкупа голосов в интересах Партии регионов, разоблачено подсобное помещение, где избирательный штаб кандидата от ПР хранил продовольственные наборы для подкупа избирателей.

«На территории парка им. Островского студенты распространяли открытки с призывами к срыву выборов и инструкциями, каким образом можно повредить избирательные бюллетени. У них также было изъято 30 бутылок с кислотой», - рассказал Грицак.

Подкупом избирателей, согласно фактам, поступившим в СБУ, не гнушаются и активисты от Блока Литвина и БЮТ. Так, на территории Киевского национального лингвистического университета активист БЮТ раздавал студентам по 100 гривен за голос в интересах политической силы, которую он представлял. Также, по указанию руководства работники коммунального предприятия в Днепровском районе ходили по квартирам и выдавали под роспись по 100 гривен в поддержку Блока Литвина.

«От имени Блока Кличко из автомобиля без номерных знаков распространялись очки в обмен на личные данные граждан и их подпись. Кроме того, активист этого же Блока убеждал представителей ЖЭКов в том, что если они проголосуют за Блок Кличко и тот победит на выборах, им будет предоставлен ряд руководящих должностей в государственных администрациях города», - сообщил Василий Грицак.

Вместе с тем, руководитель столичного управления СБУ отметил, что причастность политических сил – участников избирательных гонок к фактам нарушений законодательства будет выясняться в суде.