Нацбанку запретили ревальвировать гривню

Совет Национального банка Украины применил отложенное вето на решение Правления НБУ об изменении официального курса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укргазбанка» со ссылкой на члена Совета НБУ Василия ГОРБАЛЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ГОРБАЛЬ заявил, что Совет Национального банка Украины может применить право отложенного вето на решение Правления Национального банка Украины относительно повышения официального курса гривни к американскому доллару.

"Мы попробуем сегодня найти какое-то компромиссное решение, - сказал В.ГОРБАЛЬ. - Но моя первая эмоциональная реакция – это или совсем выйти из состава Совета НБ…, или агитировать сегодня за принятие отложенного вето относительно последнего решения Правления Нацбанка (об изменении официального курса - УНИАН). Совет еще ни разу этим правом не пользовался, но я не исключаю такого решения».

Справка УНИАН. Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. с 22 мая 2008 года.

На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор официального курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.