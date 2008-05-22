Мэр Донецка приостановил скандальное решение горсовета

Городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сегодня своим решением приостановил действие решения горсовета, которое ограничивает плановое количество украиноязычных школ и дошкольных групп в городе.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью горсовета, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО не подписал решение сессии городского совета от 20 мая 2008 г. "О ходе выполнения Комплексной Программы развития образования в г. Донецке на 2006-2010 годы" и своим распоряжением от 22 мая 2008 года приостановил действие данного решения городского совета.

В соответствии с решением городского председателя, решение горсовета "О ходе выполнения Комплексной Программы развития образования в г. Донецке на 2006-2010 годы" будет вынесено на повторное рассмотрение сессии Донецкого городского совета.

Как сообщал УНИАН, 20 мая сессия Донецкого горсовета выступила против планового увеличения украиноязычных школ в Донецке.

В решении сессии говорится: "Для удовлетворения потребностей населения Донецка в получении образования на родном языке не допускать: планового увеличения числа учащихся, обучающихся на украинском языке, расширения сети украиноязычных школ и классов; планового увеличения детских дошкольных учреждений и групп с украинским языком обучения".