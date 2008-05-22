Регионалы умыли руки: судьбу Семенюк будут решать без них

Фракция Партии регионов не будет участвовать в голосовании за увольнение и назначение председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, фракция ПР не будет участвовать «в каких бы то ни было прокоалиционных назначениях». «Если мы поддержим любую кандидатуру, то мы возьмем ответственность за этого человека на этой должности», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив, что в оппозиции нет «таких прав».

По его словам, вопросы о назначениях в исполнительные органы власти - «это исключительное право коалиции». «Есть коалиция, вот пусть они и снимают кого хотят, и назначают кого хотят, а оппозиция в этом участвовать не будет», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он опроверг слухи о том, что якобы ведутся переговоры с фракцией БЮТ о поддержке кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на пост председателя ФГИУ. «Не ведутся», - подчеркнул он.