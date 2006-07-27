Широкая коалиция возможна только без коммунистов

Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ еще раз подчеркивает, что широкая коалиция возможна только без Компартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам после завершения первого дня работы круглого стола с участием Президента Украины, лидеров политических сил и представителей общественности.

«Я думаю, что они должны быть за пределами коалиции», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что сделал такой вывод по результатам заседания круглого стола, в частности, по результатам выступлений лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО относительно позиции Компартии по пункту о выполнении плана действий относительно членства Украины в НАТО.