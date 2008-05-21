МИД России: рано обсуждать срок вывода Черноморского флота

Российская сторона считает, что в настоящее время преждевременно обсуждать вопрос о сроках базирования Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом идет речь в комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

В частности, комментируя издание 20 мая Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа относительно подготовки законопроекта о прекращении с 2017 года действия российско-украинских соглашений о пребывании Черноморского флота России на территории Украины, МИД России напомнил о правовой базе пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Черноморский флот – 225-летний юбилей которого был недавно отмечен в России и в Украине – базируется в Крыму в соответствии с так называемыми базовыми соглашениями по флоту, подписанными 28 мая 1997 года и ратифицированными парламентами двух государств.

Речь идет о Соглашении о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, Соглашении о параметрах раздела Черноморского флота и Соглашении о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.

Первые два соглашения заключены на 20 лет. При этом они будут автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не позднее, чем за один год до истечения срока их действия, письменно не уведомит другую сторону об истечении срока их действия, напоминает МИД РФ.

На основании последнего Соглашения российская сторона ежегодно на 97,75 миллионов долларов США уменьшает государственный долг Украины перед Российской Федерацией.

Российская сторона исходит из того, что Черноморский флот России и в дальнейшем будет находиться на территории Украины в соответствии с договоренностями российской и украинской сторон, отмечается в комментарии.

Однако российская сторона считает, что в настоящее время преждевременно обсуждать вопрос о сроках базирования флота. Эта тема должна стать предметом российско-украинской договоренности позднее, и рассматриваться с учетом всего комплекса двусторонних отношений. Сейчас же необходимо сконцентрироваться на решении практических вопросов, связанных с обеспечением условий, необходимых для полноценного функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины.

Как отмечает МИД РФ, работа в данном направлении ведется в рамках соответствующей Подкомиссии Российско-Украинской межгосударственной комиссии и ее рабочих групп. Сейчас идет планомерная подготовка очередного заседания этой Подкомиссии.

«Указ Президента Украины является тем более неожиданным, поскольку в соответствии с утвержденным президентами России и Украине Планом действий Россия - Украина до 2009 года стороны договорились о совершенно другом, а именно о продолжении в рамках указанных базовых соглашений переговорного процесса по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины с целью достижения конкретных договоренностей, касающихся прежде всего навигационно-гидрографического обеспечения судоходства в Черном и Азовском морях, комплекса военно-политических аспектов функционирования флота, инвентаризации занятых флотом земельных участков и объектов недвижимости на территории Украины, экологии, правового аспекта деятельности воинских формирований флота, правового положения военнослужащих и членов их семей, включая вопросы гражданства».

«Принятие упомянутого указа, причем с непонятной для нас поспешностью, конечно же, не будет способствовать укреплению атмосферы доверия между Россией и Украиной и может негативно отразиться на переговорном процессе по Черноморскому флоту», - заявляет МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в Указе главы государства от 20 мая 2008 года, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».

В частности, правительство должно подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

Также Кабмин должен принять в двухмесячный срок меры по комплексной оценке последствий временного пребывания ЧФ России в Украине.