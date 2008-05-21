32% крымчан считают своей родиной Россию.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования “Территориально-административное устройство Украины”, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, 59% крымчан назвали своей родиной Украину. В целом, родиной с большой буквы является государство Украина для 88% украинцев.

В соответствии с опросом, наиболее привлекательными регионами для проживания в Украине является Киев, Крым, Закарпатье и Юг (Одесская, Николаевская, Херсонская области).

Для 10-12% населения Украины характерны миграционные настроения. Наиболее склонным к миграциям является население Донбасса: 16% респондентов живут в своем населенном пункте менее года, а 29% - от 1 до 5 лет.

Родственными узами с другими регионами больше всего связаны киевляне, буковинцы, закарпатцы и жители Донбасса. В Донецкой области проживает меньше по сравнению с другими регионами коренного населения. А высокий уровень жизни в Киеве не способствует оттоку коренных киевлян из столицы.

Опрос проводился с 15 по 30 апреля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел). Всего были опрошены 2006 респондентов. Погрешность репрезентативности не превышает 2,2%.