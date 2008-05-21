Черновецкий лично пикетирует Кабмин

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ присоединился к участникам митинга возле здания Кабинета министров Украины и поддержал требования киевлян к правительству и лично к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, согласно которым правительство должно в месячный срок либо повысить пенсии и зарплаты столичным пенсионерам и бюджетникам, либо уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, второй день подряд под зданием Кабмина проходит митинг, участники которого выражают несогласие с политикой правительства и руководства БЮТ. Вдоль Мариинского парка, на земляном валу размещены лозунги с требованиями: «ТИМОШЕНКО, требуем конкретных действий или иди в отставку!», «БЮТ очистить от грязи», «Юля, устрой своему списку «чистый четверг»», «Грязных застройщиков не пустим в Киевсовет!».

«Большое количество людей просто не выдерживает нынешних темпов подорожания жизни», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в интервью журналистам.

Участники митинга требуют от Кабмина и лично Ю.ТИМОШЕНКО на протяжении месяца принять меры для улучшения ситуации в экономике или уйти в отставку.

«Львиная доля ответственности за углубление экономического кризиса и за нарастание социальной апатии лежит на правительстве и на его главе. Мы требуем прекратить политику игнорирования интересов киевлян и всех граждан нашей страны. Требуем увеличить минимум в 2 раза пенсии киевским пенсионерам и зарплаты работникам бюджетной сферы, которые в наибольшей степени пострадали от вашей бездарной экономической политики, роста инфляции и подорожания продуктов питания. Поэтому мы требуем немедленно остановить рост цен на товары первой необходимости», - говорится в обращении к правительству, подписанном участниками митинга.