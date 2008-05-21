Тимошенко намерена до последней точки выполнить договоры по ЧФ

Правительство при выполнении поручений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, касающихся урегулирования вопросов пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации, намерено руководствоваться действующими международными соглашениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Правительство будет все делать в рамках международных соглашений. Мы не делаем ни одного шага, который или ставит под сомнение соглашения или допускает их невыполнение. Если придерживаться международных соглашений, то для обострения (отношений с Россией – УНИАН) нет абсолютно никаких оснований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что правительство намерено выполнять поручения, сформулированные в указе Президента.

«Мы будем делать все для того, чтобы все процедуры, во-первых, которые должны быть проведены по Черноморскому флоту, находились четко в системе договоренностей, а во-вторых, чтобы все эти договоренности были выполнены своевременно. Правительство работает, и работает очень эффективно в этом направлении», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом говорится в Указе главы государства, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».

В частности, правительство должно подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

Также Кабмин должен принять в двухмесячный срок меры по комплексной оценке последствий временного пребывания ЧФ России в Украине.

Среди прочего, Президент поручил правительству завершить формирование договорно-правового оформления морского участка государственной границы между Украиной и Российской Федерацией в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.