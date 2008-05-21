Ющенко поручил Тимошенко разобраться с Черноморским флотом РФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом говорится в Указе главы государства, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы». Текст документа от 20 мая 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, правительство должно подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации.

Также Кабмин должен принять в двухмесячный срок меры по комплексной оценке последствий временного пребывания ЧФ России в Украине.

Среди прочего, Президент поручил правительству завершить формирование договорно-правового оформления морского участка государственной границы между Украиной и Российской Федерацией в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.