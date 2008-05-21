Кабмин утвердил новые образцы акцизных марок для алкоголя и сигарет

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил новые образцы марок акцизного сбора для алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства и установил на них цену.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, цена акцизных марок, которые начнут использовать с 1 июля, составит для алкогольных напитков 10,4 коп. за штуку, для табачных изделий - 5,4 коп.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабинет министров принял решение о введении с 1 июля 2008 г. акцизных марок нового образца для алкогольных напитков (постановление №179).

Согласно документу, изготовление и доставка новых марок Государственной налоговой администрации специализированным предприятием Министерства финансов должны быть обеспечены до 20 июня т.г.

Предприятия смогу использовать марки старого образца до 1 августа 2008 г., а алкогольные напитки с такими марками могут продаваться согласно срокам реализации продукции.

Новые акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия импортного производства будут фиолетового цвета, отечественного – зеленые.