Москаль советует крымскому спикеру ”фильтровать базар”

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что председателю Верховной Рады АРК Анатолию ГРИЦЕНКО не пристало применять неэтичные формы ведения политической борьбы.

Об этом он сказал, комментируя ряд высказываний крымского спикера в свой адрес, сообщила УНИАН советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

"Постоянный Представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ сожалеет, что некоторые выказывания главы Верховной РАДЫ АРК Анатолия ГРИЦЕНКО скатываются до уровня Нестора ШУФРИЧА", - отметила Л.МОХОВА.

По мнению Постпреда Президента, высказывания А.ГРИЦЕНКО в адрес Г.МОСКАЛЯ, вроде "профессиональный провокатор", "бред, который раздается из уст Представителя" и "такие слои населения, к которым нужно относиться снисходительно", не являются этичными и не должны "раздаваться из уст таких руководителей", как крымский спикер. "Когда из уст руководителя идут такие высказывания, то представитель главы государства расценивает их, как отсутствие аргументов и профессиональной подготовки для общения", - отмечает Л.МОХОВА.

В этой связи Г.МОСКАЛЬ советует А.ГРИЦЕНКО "взять на вооружение высказывание его нынешних донецких товарищей": "Базар надо фильтровать".

Как сообщал УНИАН, вчера крымский спикер А.ГРИЦЕНКО заявил: "Честно говоря, иногда бред, который раздается из уст Постоянного представителя Президента, не хочется комментировать. Есть такие слои населения, к которым нужно относиться снисходительно". А на сегодняшней пресс-конференции А.ГРИЦЕНКО назвал представителя главы государства «профессиональным провокатором».