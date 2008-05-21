Криль хотел бы посмотреть на чистые руки газовой принцессы

Народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что вместо реальной работы премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО мигрирует по столичным площадкам и занимается агитацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

«Заявления на грани фола – специализация ТИМОШЕНКО. Она приучила народ к громким речам, отказываясь говорить о реальной работе, поскольку говорить нет о чем», – сказал И.КРИЛЬ, комментируя вчерашнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО о преследовании ее команды властью.

«Надо, чтобы кто-то напомнил премьеру, что она является руководителем исполнительной ветви власти, и отчитываться о работе – ее дело, как и защита национальных интересов», – считает депутат.

«Однако, безусловно, заниматься агитацией, мигрируя по площадям и площадкам Киева с «сенсационными» заявлениями, намного выгоднее для рейтинга», – добавил он.

Комментируя слова Ю.ТИМОШЕНКО о том, чтобы «все в помаранчевой команде выложили руки на стол и сказали, что эти руки никогда не крали», И.КРИЛЬ заметил: «Хотелось бы, чтобы «газовая принцесса» середины 90-х сделала то же, причем вместе со своими подчиненными. Интересно было бы посмотреть».