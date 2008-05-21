У Ющенко сожалеют, что Тимошенко не послушала Богатыреву

Вопрос, касающийся компании Vanco, будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны через две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК сегодня журналистам.

«Уверен, что рассмотрение этого вопроса состоится на СНБО через две недели», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также подчеркнул, что Секретариат Президента не является экспертом в этом вопросе, и необходимо провести дополнительные консультации с юристами.

Замглавы Секретариата Президента высказал сожаление по поводу того, что правительство не прислушалось к решению СНБО о создании специальной комиссии, которая должна была в течение двух недель «не со слов, не на слух, как это сделало правительство, а в результате специального анализа» сделать вывод о законности передачи прав на разработку недр шельфа Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

Между тем Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

Кроме того, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соблюдения законодательства при заключении и выполнении Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanco. Группу возглавила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА.