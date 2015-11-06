В Золотом на растяжке подорвались двое военнослужащих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера, 5 ноября, около 18:00 в районе города Золотое-4 (Попаснянский район, шахта «Родина») на неустановленном взрывном устройстве, по предварительной версии - «растяжке», подорвалось двое военнослужащих.

По информации пресс-службы, пострадавшие доставлены в больницу. По словам врачей, их состояние тяжелое, но стабильное. Планируется перевозка раненых в госпиталь в г. Харьков.

«В Луганской области бойцы и местное население продолжают периодически натыкаться на смертоносные «находки». В Луганской области работает группа саперов, для которых еще очень много работы по разминированию региона», - подчеркнул руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.