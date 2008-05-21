Способ разорвать договор с Vanсo Тимошенко подсказал Васюник

Односторонний выход Украины из соглашения с Vanсo инициировал вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь И.ВАСЮНИКА Галина РУСИН.

«Правительство поддержало проект постановления, разработанный и внесенный вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ», - сказала Г.РУСИН.

Пресс-секретарь уточнила, что в соответствующем постановлении Кабинета министров содержится 4 пункта, которыми отменяются все распоряжения правительства, касающиеся проведения конкурса о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, и определения его победителя.

Кроме того, правительство поручило всем государственным структурам и профильным ведомствам провести все необходимые переговоры с компанией Vanсo в связи с односторонним выходом Украины из соглашения о распределении продукции.

«Защищая национальные интересы, необходимо придерживаться правового поля», - процитировала Г.РУСИН слова И.ВАСЮНИКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Справка УНИАН. В 2006 р. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Министерство охраны окружающей природной среды Украины поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

12 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на использование недр Черного моря, возможно, «Газпрому».

20 мая Генеральная прокуратура вынесла протест к Минприроды относительно приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании Vanco Prickerchenska Ltd.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соблюдения законодательства при заключении и выполнении Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanco.