Среди участников киевских выборов - хулиганы, воры и проститутки

Сегодня Министерство внутренних дел Украины, как и обещал вчера руководитель ведомства Юрий ЛУЦЕНКО, обнародовало на своем официальном веб-сайте (www.mvs.gov.ua) фамилии участников избирательной гонки в Киеве, которые раньше имели конфликты с законом.

Как отмечается в обнародованной информации, работниками УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве осуществлена проверка 2056 кандидатов в депутаты Киевского городского совета и 75 претендентов на должность Киевского городского председателя относительно возможной причастности к противоправной деятельности.

В результате этой проверки выяснилось, что 1 из кандидатов в мэры Киева Григорий ЧЕРНЫШ ранее был дважды судим - за взяточничество и мошенничество - и один раз объявлялся в розыск за злоупотребление властью.

Что касается кандидатов в депутаты в Киевсовет, то 18 человек из 15 партий и блоков (всего в избирательной кампании принимают участие 37 политических партий и блоков) раньше имели проблемы с законом за злоупотребление властью, хулиганство, заведомо неправдивый вызов спецслужбы, угон транспорта, незаконное хранение оружия, мошенничество, занятие проституцией и т.п.