Яценюк вынудит депутатов голосовать по отпечаткам пальцев

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что с 1 сентября в парламенте будет действовать система голосования, которая будет идентифицировать народных депутатов по отпечаткам пальцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пленарном заседании ВР после того как в сессионном зале возник инцидент между депутатами по поводу невозможности ратификации соглашения между Украиной и Данией о реадмиссии лиц. Тогда народный депутат от фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ назвал фамилии ряда депутатов из фракций коалиции, которые отсутствуют в зале, но их карточки голосуют, и таким образом нарушается Регламент ВР. Он назвал этих народных депутатов, но сразу же оказалось, что половина из них присутствуют в зале.

В ответ А.ЯЦЕНЮК отметил, что он обращался и к регламентному комитету парламента, и к народным депутатам «с требованием внести изменения во временный регламент, которые бы не давали возможность председателю Верховной Рады подписывать акты, которые не приняты лично народными депутатами».

Он отметил, что прошло уже 6 месяцев, но по этому вопросу ничего не сделано.

«Если вы не хотите этот акт принимать, то гарантирую вам, что с 1 сентября, когда мы придем на сессию, здесь будет стоять совсем другая система голосования – с пальцем, то есть с личной идентификацией депутата».

«Не хотите принимать акт - будет техническое решение», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что как председатель Верховной Рады Украины подписал соответствующее распоряжение. По его словам, после этого будут сняты все проблемы с голосованием.

На данное время работа Верховной Рады возобновлена в привычном режиме, происходит обсуждение законопроектов.