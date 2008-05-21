НУ-НС требует расследовать фальсификацию ”Великих украинцев”

Фракция НУ-НС предлагает создать в Верховной Раде Украины временную специальную комиссию для расследования искажения результатов голосования в программе «Великие украинцы» на телеканале «Интер».

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением сегодня, во время утреннего пленарного заседания парламента, выступила народный депутат от НУ-НС Ольга ГЕРАСИМЬЮК.

По ее словам, украинцы на протяжении продолжительного времени «отдавали свои последние копейки» для того, чтобы справедливо избрать «Великого украинца». Вместо этого, отметила она, результаты были искажены.

В свою очередь, член фракции НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ отметил, что фракция не выступает против какой-то конкретной фамилии, попавшей в десятку рейтинга «Великих украинцев». В то же время он отметил, что в последний день за Ярослава Мудрого было подано 560 тысяч голосов, тогда как на протяжении всего предыдущего времени за него проголосовало только 60 тысяч.

Кроме того, по словам депутата, фракция предлагает, чтобы Верховная Рада направила письмо в корпорацию Би-Би-Си, которая владеет правами на это шоу, с просьбой пересмотреть результаты, ввиду таких необычных обстоятельств.

Р.КНЯЗЕВИЧ выразил надежду, что большинство в Верховной Раде поддержит соответствующее предложение от НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, в проекте «Великие Украинцы» на телеканале «Интер» победил князь Ярослав Мудрый. Финал завершился в ночь на 17 мая.

За Ярослава Мудрого проголосовало свыше 648 тыс. украинцев или 40% голосов. Второе место занял хирург Николай Амосов, которого поддержали 322 тыс. граждан Украины. Третье место у лидера ОУН Степана Бандеры, который получил поддержку 261 тыс. голосов.

Четвертое место занял поэт Тарас Шевченко (150 тыс. голосов), пятое - гетман Богдан Хмельницкий (64 тыс. голосов), шестое место у тренера Валерия Лобановского (51 тыс. голосов), седьмое место - у лидера Руха Вячеслава Чорновола (42 тыс. голосов).

Замыкают десятку «Великих Украинцев» философ Григорий Сковорода, поэт Леся Украинка и писатель Иван Франко.