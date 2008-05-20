Кучма про сильного президента, коалицию и Украину без партий

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает необходимым сохранить «сильную должность» Президента и выступает против изменений к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Л.КУЧМА отметил, что на 100% убежден в необходимости сохранения “сильной должности” Президента. «Я убежден, что можно по-разному судить последние шаги действующего Президента, но арбитр нации нужен», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он добавил, что это необходимо, особенно в нынешних условиях, когда Украина все больше разделяется вместо того, чтобы объединяться.

Л.КУЧМА заметил, что сегодня политические силы ведут работу не на объединение, а на разъединение страны. Также, по его мнению, у страны не может быть перспектив, если даже в самой коалиции есть противоречия.

Еще одним аргументом за сохранение должности Президента как арбитра нации Л.КУЧМА назвал то, что сегодня в Украине фактически отсутствуют партии в классическом понимании. По его словам, раньше он считал, что есть одна партия – Коммунистическая, но после ее голосований в парламенте за бюджет, за объявление незаконных киевских выборов он считает, что и Коммунистической партии сегодня нет в Украине.

«Нужно иметь должность Президента – сильного, который сможет не хлопать дверью, а принимать взвешенные решения, которые имели бы поддержку если не в обществе, то хотя бы среди политических сил», - сказал Л.КУЧМА, подчеркнув, что сегодня необходимо искать пути сотрудничества, консенсуса и понимания и отбрасывать то, что разъединяет.

Говоря об изменениях к Конституции, Л.КУЧМА выразил убеждение, что не следует принимать новый текст Конституции, а необходимо выполнять тот Основной Закон, который уже сегодня действует.

Он заметил, что нет никакой гарантии того, что политические силы не попытаются нивелировать положения Конституции с помощью принятия ряда законов, как это происходило во времена спикерства Александра МОРОЗА, а также когда был принят новый закон о Кабинете министров (16 мая).