БЮТ будет судиться с заместителем Балоги

БЮТ подаст иск в суд к заместителю главы Секретариата Президента Украины Марине СТАВНИЙЧУК.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы блока, переданном УНИАН.

“Операция Секретариата Президента против Блока Юлии Тимошенко на выборах в Киеве сводится к банальной лжи и клеветническим обвинениям”, – отмечается в сообщении.

”Наша политическая сила обращается в суд с иском к заместителю главы Секретариата Президента М.СТАВНИЙЧУК в связи с абсурдными и абсолютно безосновательными обвинениями в адрес блока”, – сообщает пресс-служба БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая М.СТАВНИЙЧУК на брифинге призвала БЮТ отказаться от распространения неправдивой информации о попытках фальсификаций выборов мэра Киева.

В частности, М.СТАВНИЙЧУК заявила, что 18 мая было зафиксировано распространение листовок компрометирующего характера, в которых речь шла о якобы отказе кандидата в мэры Киева Виталия КЛИЧКО баллотироваться на эту должность в пользу кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно во время встреч с избирателями говорила о вероятности фальсификации результатов будущих выборов мэра Киева.

Также заместитель главы Секретариата Президента призвала БЮТ отказаться от давления на избирателей накануне выборов в столице.