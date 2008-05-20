Работодатели Украины будут судиться с правительством Тимошенко

Федерация работодателей Украины обжалует в судебном порядке решение правительства относительно повышения цены природного газа для украинской промышленности путем введения, по ее мнению, «незаконных налогов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил председатель Совета Федерации работодателей Украины Юрий БОЙКО на совместной пресс-конференции с руководителями Союза химиков Украины и ведущих химических предприятий страны.

По его словам, введение целевой надбавки к тарифу на газ незаконно и приведет к потере конкурентоспособности украинских предпринимателей, в первую очередь химических предприятий – производителей аммиака и минеральных удобрений.

«Цены на газ для промышленности уже перешагнули психологический барьер в 300 долларов за тысячу кубометров при стабильной цене на входе в страну. Мы рассматриваем это как политический налог правительства… Сегодняшний волюнтаристский подход правительства ничего общего с поддержкой производителя не имеет», - добавил Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что украинские промышленники должны будут дополнительно потратить около 1,32 млрд. долл., которые станут значительным фактором, стимулирующим инфляцию и повышение цен производителей. «Причем главной причиной таких следствий является установление необоснованной маржи монопольного поставщика ресурса - НАК «Нафтогаз Украины», – подчеркнул он.

По мнению Ю.БОЙКО, такие действия правительства можно расценивать как введение скрытых налогов, что противоречит действующему законодательству в бюджетной и налоговой сфере, они приведут к падению производства и значительному ухудшению социальных условий труда рабочих.

Более того, решение о повышении цены на газ действующее правительство приняло без предварительных консультаций с Федерацией работодателей Украины, что противоречит действующему Генеральному Соглашению между правительством, работодателями и профсоюзами на 2008-2009 гг.

«Такими действиями правительство нарушило положение Генерального Соглашения, согласно которому оно взяло на себя обязательство не принимать никаких решений в контексте социально-экономической политики без согласования со стороны работодателей», - отметил Ю.БОЙКО.

Также председатель Совета Федерации работодателей Украины добавил: «если мы не будем услышаны правительством, то мы обратимся к другим законным методам защиты прав работодателей, в том числе и в суды».

Кроме того, руководители химических предприятий отметили, что при существующей цене на газ производство большинства видов химической продукции стало нерентабельным.

Ю.БОЙКО и президент Союза химиков Украины Алексей ГОЛУБЕВ подписали совместное обращение к органам власти страны с просьбой вмешаться в данный вопрос и дать оценку действиям правительства.

Как сообщалось, с 1 мая 2008 года приказом Министерства топлива и энергетики Украины (№247 от 25 апреля) были утверждены расходы НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию природного газа на уровне 87,4З грн. за тыс. куб. м. Ранее правительство утвердило Постановление № 346, которым с 1 июня 2008 года целевая надбавка к тарифу на газ увеличивается для промышленных потребителей с 8 до 12%, а для химических предприятий с 4 до 6% соответственно.

Это приведет к дополнительному подорожанию газа для предприятий в среднем на 40 долл. за тыс. куб. м.

В 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м (906,5 грн.).