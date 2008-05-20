Яценюк написал книжку и посвятил ее бывшей сотруднице

Председатель Верховной Рады Украины, бывший и.о. руководителя Национального банка Арсений ЯЦЕНЮК презентовал сегодня свою книгу «Банковская тайна времен Помаранчевой революции».

Как передает корреспондент УНИАН, книга посвящена сотруднице А.ЯЦЕНЮКА во время его работы в Нацбанке Наталии ГРЕБЕНИК.

Книга состоит из пяти глав.

Как отметил во время презентации А.ЯЦЕНЮК, выход данного издания в свет планировался еще два года назад, однако презентуется лишь сегодня.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что книга состоит из двух блоков, один из которых посвящен классической макроэкономической теме, а второй – людям, которые приложили усилия для преодоления финансового кризиса во время Помаранчевой революции.

«Это не монография и не мемуары. Мемуары еще рано писать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, издание четко отражает тот период, когда 11 тысяч работников НБУ, не «делясь на цвета», смогли разделить политику и реальную экономику. «Мы делали все, чтобы страна не попала в финансовый кризис», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В аннотации к книге отмечается, что автор сосредоточился на анализе экономических событий в Украине в период самой масштабной политической нестабильности. Отмечается, что уникальность ситуации 2004 года заключается в том, что отечественная банковская система не только выстояла в сверхсложных условиях, но и ускорила темпы сразу же после Помаранчевой революции.

Тираж книги - тысяча экземпляров на украинском языке, тысяча – на русском и столько же – на английском.

В презентации, которая проходила в гостинице «Ривьера», приняли участие представители Нацбанка, известные украинские политики, экономисты, финансисты.