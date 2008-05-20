На выборы Луценко приведет и киевскую милицию и резервы из областей

В день выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета 25 мая будут сформированы специальные подразделения милиции, которые будут фиксировать возможные нарушения на избирательных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в столичном главке милиции после вручения киевским милиционерам новых патрульных автомобилей и ордеров на квартиры.

«В день выборов столичная милиция сформирует специальные, временные, конечно, подразделения, которые будут выезжать в случае необходимости на избирательные участки и будут фиксировать нарушения и будут возбуждать уголовные дела», - сказал он.

При этом министр отметил, что во время выборов в Киеве будет усилена охрана общественного порядка. «Для этого мы подтянем резервы из других областей, чтобы выборы проходили в спокойной обстановке», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Мы готовы к дальнейшей работе, чтобы ни один из нарушителей законодательства не чувствовал себя свободно», - подчеркнул министр.

Ранее ЛУЦЕНКО заявил, что вышел из отпуска для обеспечения надлежащих условий во время голосования на выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета.