Кильчицкая: подпольная типография - такая же правда, как и частный зоопарк

Сегодня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ опровергла заявление депутата Верховной Рады от БЮТ Остапа СЕМЕРАКА о якобы ее причастности к типографии, на которой была напечатана фальшивая газета «Вечерние вести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока Леонида Черновецкого.

«Информация в СМИ, которой я располагаю, о якобы моей причастности к подпольной типографии, является такой же правдой, как и ранее распространенная ложь о том, что у меня есть частный зоопарк. Я категорически заявляю, что ни того, ни другого у меня нет. Это исключительно предвыборный плод воспаленной фантазии демагогов из БЮТ в предчувствии их политического фиаско в Киеве», - заявила заместитель головы КГГА.

По ее словам, распространение подобной информации со стороны БЮТ "связано с тем, что рейтинг Блока Юлии Тимошенко среди киевлян стремительно и безвозвратно падает в связи с бездарной экономической политикой Кабмина Юлии ТИМОШЕНКО, которую уже почувствовал на себе каждый киевлянин и наличием в списках БЮТ незаконных застройщиков исторической части Киева».

При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что не будет «тратить свое время на судебные разбирательства с болтунами и пустословами из БЮТ, поскольку решение социальных проблем киевлян является для меня более важной задачей».

Как сообщалось, депутат от БЮТ О.СЕМЕРАК 19 мая заявил, что найдена типография, в которой был напечатан фальшивый выпуск газеты «Вечерние вести».

По его словам, типография находится в Оболонском районе столицы по улице Новозобарская, 2/6. О.СЕМЕРАК сказал, что народным депутатам от БЮТ и представителям Оболонского районного отдела внутренних дел удалось попасть в подпольную типографию, где было изъято несколько сотен тысяч экземпляров фальшивого тиража газеты.

О.СЕМЕРАК сообщил, что также удалось выявить фирму, которая является владельцем этой типографии. "Владельцем типографии является предприятие, которое в определенной степени имеет отношение к Ирэне КИЛЬЧИЦКОЙ», - добавил О.СЕМЕРАК.