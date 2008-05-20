Довгий призывает киевлян не брать продуктовых наборов

Заместитель киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ надеется, что в ходе расследования уголовного дела по факту распространения якобы от команды мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО недоброкачественных продуктов питания будет проверена причастность к этой афере не только штаба Блока Юлии Тимошенко, но и высшего руководства МВД, включая министра Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом идет речь в заявлении О.ДОВГОГО, переданном УНИАН пресс-службой Блока Черновецкого.

О.ДОВГИЙ заверяет организаторов этой провокации, что это дело так не оставит, и до конца будет следить за ходом его расследования, чтобы убедиться, что виновные будут наказаны. "Ведь эта афера, на моей памяти, - самый грязный ход черных политтехнологов, поскольку он прямо угрожает жизни и здоровью людей", - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Также О.ДОВГИЙ призвал киевлян до завершения избирательной кампании "не получать от любых лиц бытовые товары, продукты питания или деньги, а также не передавать другим лицам свои документы, в частности паспорта". "Искушение получить вознаграждение может лишить Вас не только права свободно избирать, но и нанести вред Вашему здоровью или имуществу", - добавил заместитель киевского городского председателя.

Как сообщалось, 17 мая этого года прокуратура на основании обращения О.ДОВГОГО возбудила уголовное дело по факту попытки дискредитации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды путем распространения якобы от них недоброкачественных продуктов питания.

По данным пресс-службы прокуратуры Киева, "уголовное дело возбуждено против лиц, которые на протяжении 12-15 мая 2008 года путем обмана, с целью вызвать недоверие киевлян к субъекту избирательного процесса, а именно Блоку Леонида Черновецкого, и его дискредитации на выборах киевского городского председателя и депутатов Киевсовета , распространяли якобы от имени сторонников указанной политической силы наборы недоброкачественных продуктов питания, которые не отвечали требованиям законов Украины „Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения” и „О безопасности и качестве пищевых продуктов”.

По указанному уголовному делу даны поручения УСБУ в г. Киеве и Киевской области и ГУ МВД Украины в г. Киеве установить всех лиц, причастных к перечисленным событиям.