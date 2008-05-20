Черновецкий напоминает политикам, что профилактика дешевле лечения

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обращается ко всем политическим силам, принимающим участие на выборах в Киевсовет, с требованием исключить из своих избирательных списков всех инициаторов незаконных строек, а также недобросовестных бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах.

Об этом говорится в официальном обращении мэра Киевак участникам выборов в Киевсовет.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, "личности, на совести которых скандальные стройки и махинации с деньгами городского бюджета, есть в списках практически всех участников этих выборов, в том числе БЮТ, НУ-НС, Блоков Владимира ЛИТВИНА, Николая КАТЕРИНЧУКА, Владимира КЛИЧКО, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Партии регионов". Как утверждает мэр, "причастность этих лиц к незаконным застройкам, против которых выступали киевляне, подтверждена документально и адреса соответствующих стройплощадок известны".

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предостерегает, что если "все незаконные застройщики и нечистые на руку бизнесмены, которые прячутся в партийных списках перечисленных выше партий и блоков, пролезут в Киевсовет, там будет создана криминальная «межфракционная группировка» почти из 30 человек, которая будет насчитывать больше членов, чем даже при самом оптимистичном сценарии может получить любая отдельно взятая из вышеназванных политических сил. При этом всех членов этой группировки будет цементировать единая цель, намного более важная для них, чем любые партийные лозунги: а именно, доступ к ресурсам Киева и последующее использование полученного админресурса в личных корыстных целях".

Поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ требует, чтобы до 22 мая 2008 года, как это позволяет сделать действующее избирательное законодательство Украины, партийные списки всех участвующих в выборах политических сил "были очищены от кандидатов в депутаты Киевсовета, причастных к незаконному строительству и разворовыванию городского бюджета".

Иначе, по словам мэра, если "этим людям" удастся преодолеть 3 %-й барьер, ему снова придется "отвлекаться от разработки и реализации программ социально-экономического развития Киева на войну с застройщиками и их приспешниками".

"Конечно, мне не привыкать, но профилактика дешевле лечения. Поэтому я требую от всех лидеров политических сил и, прежде всего, от лидера БЮТ и председателя Кабинета Министров Украины Юлии ТИМОШЕНКО, принять превентивные меры и защитить киевлян от актов вандализма со стороны застройщиков - уничтожения скверов и парков, проводить строительство в опасной близости к существующим жилым домам, вести застройки в историческом центре столицы, нарушая целостность архитектурного ансамбля. А столичную казну – от попыток коррупционеров вновь запустить в нее руку", говорится в обращении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.