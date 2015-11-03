Из 120 депутатов нового Киевсовета 45 являются действующими – заключительный список теризбиркома

В этом списке из 120 избранников нового Киевсовета 45 является нынешними депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, список избранных депутатов был создан на основании составленных теризбиркомом рейтинговых списков партий, которые преодолели по результатам голосования определенный законодательством 5-процентный барьер.

Итак, из 52 депутатов, избранных от партии «БПП-Солидарность», действующих депутата горсовета – 33, у «Самопомичи» - из 22 их 2, в Родине – из 17 их также 2, у «Единства» - из 15 их 5, у «Свободы» - из 14 их 3.

В утвержденном КГТИК списке депутатов Киевсовета фамилии избранников размещены в соответствии с полученными в целом по городу рейтинговыми показателями. В ближайшее время рейтинги всех кандидатов будут обнародованы на официальной странице КГТИК.

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Как известно, очередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета проходили 25 октября. 2 ноября городской теризбирком обнародовал официальные результаты голосования на выборах в Киевсовет - 5-процентный барьер преодолели 5 партий. Определение депутатов, которые избраны в Киевсовет, происходило по новому избирательному законодательству.

На 15 ноября назначен второй тур выборов Киевского городского головы.