Янукович цитирует стихи с Майдана

Лидер Партии регионов Виктор Янукович выступает против возможности проведения досрочных выборов Верховной Рады, но заявляет о готовности его политической силы к такому развитию событий.

Об этом он заявил в эфире "5 канала" в понедельник.

На вопрос о возможности досрочных выборов вследствие неэффективной, по его словам, работы действующего Кабинета министров, Янукович сказал: "Если будут основания, будут выборы. Если оснований не будет – будет украинский народ терпеть".

"Я помню, в 90-ые годы на Майдане слушал одного поэта, он на русском языке читал стихи: "Смышленыши историю творят, один народ безмолвствует и плачет". Вот приблизительно такая картина есть и у нас в стране сейчас", - добавил лидер Партии регионов.

Янукович подчеркнул, что "досрочные выборы ничего положительного не дадут, ни в экономике, ни в жизни людей".

"Я против, но мы готовы к любому развитию событий. Если произойдет так, что страна не сможет жить в таком состоянии и потребуются выборы, мы готовые к таким выборам", - заявил лидер Партии регионов.

Комментируя досрочные выборы в столице, Янукович заявил, что считает их незаконными и авантюрными.

"Те, кто инициировал эти выборы, они будут наказаны избирателями и они потеряют на этих выборах голоса избирателей, которые имели раньше. Этим это все и закончится", - сказал лидер Партии регионов.

По словам Янукович, его сила "была вынуждена" принимать участие в досрочных выборах в столице, "так как другого выбора не было".

Украинская правда