Генпрокурор не смог объяснить, по какому делу вызывают на допрос Вилкула и Королевскую

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

По словам Шокина, следователь не уполномочивал его это разглашать.

"Давайте мы подождем, пока допрос пройдет. Следователь меня не уполномочивал вам сказать, по какому именно делу. Это же не одно дело", - сказал генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, депутатам от "Оппозиционного блока" Вилкулу и Королевской отправлены повестки на допрос в ГПУ на 5 ноября.

Шокин также уверял, что если вина народных депутатов от "Оппозиционного блока" будет доказана после допросов и других процессуальных действий, то следователи внесут в Верховную Раду соответствующие представление о привлечении этих лиц к уголовной ответственности.