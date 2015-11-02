Ярош призвал перенести выборы в Мариуполе на 2017 год и заявил, что батальоны не дадут "слить" город "ДНР"

Лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош призывает президента Украины Петра Порошенко провести необходимые реформы и перенести выборы в Мариуполе на 2017 год.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook.

Ярош считает, что ситуация с выборами в Мариуполе – один из главных вызовов для Украины. В этой связи он обращает внимание на то, что существуют два пути для разрешения ситуации в этом городе с выборами. Так, по его словам, можно выполнить то, чего требуют от президента Соединенные Штаты, Германия и президент РФ Владимир Путин, а именно - провести выборы 15 ноября этого года.

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В то же время Ярош убежден, что есть другая возможность, которая заключается в том, чтобы "дать региону шанс на выздоровление. Назначить выборы на более позднее время и за это время попытаться провести определенные реформы в регионе. Использовать ситуацию, сложившуюся в Мариуполе, как дорожную карту, как своеобразный эксперимент, на примере которого разработать сценарий по дальнейшей социализации в настоящее время оккупированной территории Донбасса. Для принятия решения изучить ситуацию в городе, без фальшивых шаблонов и лицемерных лозунгов, глядя правде в глаза".

Лидер "ПС" подчеркнул, что реальными причинами срыва выборов в Мариуполе были не технические вопросы места печатания бюллетеней или протесты против возможных фальсификаций. "Не надо иметь иллюзий по поводу возможности быстрого перепроведения выборов. Следует осознавать, что даже формирование другого состава комиссий, привоз бюллетеней даже с водяными знаками, обеспечение проведения голосования в день выборов не гарантирует проведения подсчета голосов, доставку бюллетеней в комиссии, признания комиссиями их результатов и прочее. Вариантов действий у патриотов более чем достаточно, чтобы не допустить поражения Украины. Потому что Украина, а не выборы, превыше всего", - заявил Ярош.

Он призвал Порошенко не забывать, что вокруг города в большом количестве сосредоточены добровольческие подразделения, а также батальоны МВД, Министерства и Нацгвардии, которые приехали защищать Украину. "Они не будут сидеть сложа руки, глядя, как киевские чиновники спихивают город в "ДНР". ДУК "ПС", "Азов", "Донбасс" здесь для защиты Украины, а не выборов", - заявил Ярош.

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"Господин президент, просто используйте с пользой для Украины ситуацию, сложившуюся вокруг Мариуполя. За время, которое дал нам Бог, судьба и украинские патриоты, сделайте шаги к демонополизации ситуации на Донбассе. Способствуйте созданию многочисленных свободных медиа, призовите международные фонды, предоставляющие гранты на развитие демократических процессов, поработать в Мариуполе. Измените управленческие кланы в городе и дайте шанс проявить себя многочисленным общественным активистам, которые готовы кипучую энергию направить на преобразования и реформы. Дайте шанс людям на самореализацию, упростив условия начала ведения бизнеса и его администрирования. Начните, наконец, создавать средний класс, развивать сферу услуг", - призвал он.

Также Ярош призвал Порошенко не "прогибаться под "Метинвест". По его словам, "сегодня в Мариуполе свободно дышится несмотря на дымящиеся трубы "Метинвеста". По убеждению Яроша, после срыва выборов "ощущение, что Мариуполь остался единственным свободным городом на Донбассе". "И если еще недавно это был форпост Украины против российской армады, ныне это остров свободы в океане "Оппоблока". Для Путина Мариуполь сейчас – как тот пазл, которого не хватает для формирования хоть какого-то варианта "Новороссии" и пробивания сухопутного пути в Крым. Выход из ситуации есть - перенос выборов на более поздний срок (лучше на 2017 год), а до того времени создание военно-гражданской администрации из авторитетных в крае управленцев", - подчеркнул лидер "ПС".

"Вместе с тем разработка программы стабилизации региона, создание независимых СМИ, формирование действенных организаций политических партий, работа с руководством металлургических комбинатов, привлечение инвестиций, программы по улучшению имиджа Украины и т. д. позволят кардинально развернуть в сторону Украины мировоззрение местного населения и провести в 2017 году выборы, с результатами которых согласится общественность города. Либо проведем выборы в Мариуполе вместе с оккупированным Донецком", - убежден Ярош.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области, а также в Сватово на Луганщине.

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Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за найденных разорванных бюллетеней, а также ошибок в них.

Порошенко призвал Верховную Раду и Центральную избирательную комиссию отреагировать на ситуацию с выборами в Мариуполе, и подчеркнул, что они должны состояться в этом году.