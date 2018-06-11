Неделя в цифрах

4 гражданина Украины погибли в результате катастрофы российского лайнера А321 в Египте, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Авиакатастрофа унесла жизни 224 человек, в том числе, 25 детей.

4 года тюремного заключения считают адекватным наказанием в России за выпуск и оборот криптовалют. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс разрабатывается правительством РФ, сообщают российские СМИ. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие месяцы.

8 дополнительных наблюдательных пунктов на Донбассе намерена открыть специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, сообщают в организации. Также планируется увеличить количество наблюдателей до 650 человек. Из них 570 будут непосредственно находиться на востоке Украины.

9 стран Восточной и Центральной Европы намерены обратиться к НАТО с просьбой увеличить присутствие альянса в регионе, заявил президент Румынии, сообщают иностранные СМИ.

10 украинцев, которые находились в плену у боевиков более полугода, были освобождены из плена, сообщают украинские СМИ. Лишь один из освобожденных – гражданский. Остальные – военные и бойцы добровольческих батальонов. По словам уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, в заложниках остаются еще 139 украинцев, 788 считаются пропавшими без вести.

27 городов Украины могут готовиться к проведению второго тура выборов мэров, сообщают в Комитете избирателей Украины. По предварительной информации, второй тур точно пройдет в столице и 18 областных центрах.

32 из исследованных 65 стран мира продемонстрировали заметное сокращение высказываний в интернете, что свидетельствует об уменьшении свободы в Интернете, говорится в исследовании международной неправительственной организации Freedom House, сообщают иностранные СМИ. 18 стран были оценены как «свободные», 19 – как «не свободные» и 28 стран классифицировали как «частично свободные». В эту классификацию попала и Украина.

46,62% составила явка избирателей на местных выборах в Украине, по данным Центральной избирательной комиссии. Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской (56,50%) и Львовской областях (56,31%). Меньше всего избирателей пришли на участки в Донецкой (31,65%) и Луганской (35,27%) областях. В Киеве проголосовали 41,87% избирателей.

54 человека пострадали в результате взрывов на складах с боеприпасами в Сватово, Луганской области. 2 человека погибли, 4 – получили ранения, сообщают в Луганской ОВДА. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из областного бюджета выделено 10 000 000 гривен. По факту пожара в Сватово СБУ открыла дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины «террористический акт».

83 место занимает Украина в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, опубликованного на сайте компании. По сравнению с предыдущим показателем, Украина поднялась на 13 позиций.

85 единиц техники и 296 человек задействованы Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в круглосуточном режиме для тушения торфяников в Киевской области, сообщают в ведомстве. С начала тления торфяников площадь очагов тления удалось уменьшить до около 51,75 га.

173 человека в Беларуси, которые находились под санкциями ЕС, временно получили освобождение из-под санкций. Согласно решению Совета ЕС, в ответ на освобождение в конце августа всех белорусских политзаключенных, санкции против Беларуси приостановлены на 4 месяца.

300 свидетельств, минимум, содержат материалы относительно военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, переданных организацией «Международное партнерство по правам человека» в Гаагский трибунал, сообщают украинские СМИ со ссылкой на организацию.

306 лицензий на разные виды деятельности, в том числе, депозитарной, по управлению активами институциональных инвесторов, по управлению ценными бумагами, были аннулированы Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в рамках проведения очистки рынка ценных бумаг, сообщают в ведомстве.

500 сотрудников Службы безопасности Украины были задействованы в «широкомасштабной спецоперации в Днепропетровске», проведенной совместно с Генеральной прокуратурой Украины, в ходе которой был задержан лидер партии УКРОП Геннадий Корбан, сообщили в СБУ. ГПУ объявила Корбану о подозрении в создании преступной группировки и намерена требовать ареста в качестве меры пресечения. В то же время, адвокат политика Алексей Шевчук заявляет, что юристам не дают ознакомиться с материалами дела, а подозрение была прописано таким образом, чтобы выбрать для политика меру пресечения в виде содержания под стражей. В политсовете партии УКРОП, в свою очередь, отмечают, что происходящее – попытка отвлечь внимание от второго тура выборов в Днепропетровске и Павлограде с тем, чтобы в области мог взять реванш «Оппозиционный блок».

595 человек, треть из которых – 185 человек - мирные жители, стали жертвами ударов авиации Российской Федерации в Сирии, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на правозащитников. При этом, согласно данным опроса «Левада-центра», 53% россиян отмечают, что информация о жертвах среди мирного населения, распространяемая западными СМИ, не соответствует действительности. Кроме того, 54% россиян поддерживают авиаудары по Сирии.

1 128 нарушений с начала избирательного процесса на местных выборах зафиксировали наблюдатели гражданской сети «Опора». В свою очередь, наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали более 1 500 нарушений избирательного законодательства. Однако, в большинстве своем, это нарушения процедурного и технического характера, которые не способны повлиять на результаты выборов.

4 343 гривни составила средняя заработная плата штатного работника в Украине в сентябре, сообщают в Государственной службе статистики. По сравнению с августом средняя зарплата выросла на 138 гривен.

77 582 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны. Кроме того, дополнительные денежные вознаграждения за успешное выполнение боевых задач, за уничтоженную военную технику противника и непосредственное участие в боевых действиях получили 15 772 военнослужащих.

120 000 человекоставили свои дома в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб с начала октября текущего года из-за усиления боев, заявляют в ООН.

8 600 000 человек получили повышение пенсии в Украине, сообщают в Пенсионном фонде Украины. Для этого дополнительно были выделены 4 000 000 000 гривен. Увеличенные социальные выплаты получили 115 000 инвалидов и участников войны, более 67 000 шахтеров, свыше 80 000 человек из семей погибших военнослужащих и другие категории пенсионеров.

16 972 000 000 кубометров природного газа для прохождения отопительного сезона и гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС, закачаны в украинские подземные хранилища, сообщают в «Укртрансгазе».

Маргарита Андреева