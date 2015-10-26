Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 1128 нарушений на местных выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

"По состоянию на 26 октября наблюдателями ОПОРЫ за весь период избирательной кампании зарегистрировано 1128 нарушений разного характера. На первом месте - незаконная агитация и нарушение принципа финансирования избирательного процесса. Таких инцидентов зафиксировано 557. На втором месте - подкуп избирателей - 290 фактов. Часть из них передана в правоохранительные органы", - сказала Айвазовская.

Читайте такжеЗакон о местных выборах в Украине не соответствует некоторым международным стандартам - наблюдатели

По ее словам, на третьем месте - нарушения избирательных процедур избирательными комиссиями, в частности таких, которые повлияли на результат выборов. Таких фактов было зарегистрировано 136.

Также ОПОРА зафиксировала силовые противостояния - 46 случаев, использование админресурса - 35, препятствование работе наблюдателей - 33 и фальсификация результатов голосования - 30 случаев.

Читайте такжеПорошенко: оценки международных наблюдателей свидетельствуют, что админресурс на выборах не применялся