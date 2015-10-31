Задержание Корбана происходит на фоне реинкарнации экс-регионалов - эксперт

Такое мнение высказал политолог Михаил Басараб, пишет газета День.

«Все это проходит из-за пассивного наблюдения нынешнего руководства государства. Думаю, то, что Кернес побеждает в Харькове в первом туре, Вилкул претендует на победу в Днепропетровске, а Труханов, возможно, «подтягивает» свой результат по Одессе – это не их достижение, а недоработка украинских правоохранителей, темп и масштабы действий которых должен задавать Президент. Если у нас сегодня регионалы снова возвращаются к власти, реанимируют себя в политической системе – это серьезная проблема. Что касается Коломойского, то я далек от идеализации этой персоны. Мы прекрасно знаем, что он типичный представитель украинского олигархического класса, который за два с лишним десятилетия сформировал огромное влияние на политические процессы в государстве. Однако мы не можем терпеть выборочного правосудия и избирательного преследования олигархов. Это так же вредно, как эпизодические и «косметические» реформы», - считает политолог.

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Басараб заявил, что не имеет никаких сомнений, что именно президент Петр Порошенко давал указание осуществлять очередное наступление на группу «Приват».

«Если есть последовательное желание бороться с олигархами, если он принял решение бороться с коррупцией, отстранить крупный капитал от принятия важных общественно-политических решений, то наступление на олигархию должно происходить не только за счет одной из групп. Выборочная борьба с олигархами, в данном случае – только за счет группы «Приват», может привести к нарушению определенного баланса. Отношения между олигархами конкурентные, все они являются лучшими контролерами друг друга. Образовался определенный баланс олигархов. Опасно резко обессиливать Коломойского и терпеть конкурирующие группировки Ахметова, Левочкина-Фирташа или Пинчука», - подчеркнул политолог.