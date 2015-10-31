Семенченко считает задержание Корбана политическими репрессиями против оппонентов

Об этом он сообщил в Facebook.

В частности, комментируя задержание Корбана, депутат поднял ряд вопросов к представителям властей.

"Если есть вопросы к его бизнес- деятельности - почему они не были заданы раньше? Почему обыски производятся в партийных офисах по всей стране? Почему они не проводились до выборов? Почему они проводятся перед вторым туром голосования по Днепру и Павлограду? Почему задержание Корбана производится сразу после того, как ЦВК вынудили прекратить беспредел по Павлограду? Где борьба с коррупцией? Где посаженные сепаратисты и соратники Януковича? Где три посаженных друга президента?", - заявил Семенченко.

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В этом связи он считает, что вопросов много, но ответ – один: "Это репрессии к политическим противникам. Это спасение рядового Вилкула в Днепре. Из этого и будем исходить".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.

В СБУ и ГПУ подтвердили арест Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.