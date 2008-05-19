Тимошенко заявляет о технологии Банковой на уничтожение Кабмина

Завтрашний конкурс по продаже пакета акций Одесского припортового завода перенесен до проведения собрания коалиции, на котором будут разработаны совместные действия в области приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы договорились, что завтрашний конкурс и все намеченные красивые конкурентные приватизационные процессы мы перенесли, и не будем пока инициировать никакие шаги до тех пор, пока правительство четко не выяснит, как двигаться, пока мы не проведем собрание коалиции, пока не вернемся к выполнению коалиционного соглашения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, все, что в последние дни происходило вокруг подготовки к приватизации ОПЗ и незаконной приватизации шельфов Черного моря, свидетельствует о сознательном разрушении работы правительства. «Все что происходит – это продолжение технологии Банковой, направленной на уничтожение правительства и переформатирование коалиции», - считает она.

Между тем, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что даже в таких условиях противостояния, намерена предпринять максимальные усилия для сохранения демократической коалиции.