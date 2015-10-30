В Запорожье во второй тур выборов мэра вышли Буряк и Фролов

Об этом УНИАН сообщили в городской избирательной комиссии, завершившей вчера около 22.00 прием протоколов из районов с итогами голосования за кандидатов в мэры.

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«Приняты все протоколы. Результаты Запорожья: Владимир Буряк - 83 029 голосов, Николай Фролов - 33 798 голосов; Ярослав Гришин – 32 057 голосов; Александр Син –24 382 голоса, Сергей Кальцев – 22 669 голосов. Всего обработано 260 910 бюллетеней», - сообщили в Запорожской городской избирательной комиссии.

Справка УНИАН. В Запорожье за выход во второй тур выборов мэра боролись 3 кандидата: Буряк - главный инженер МК «Запоржсталь», баллотирующийся как самовыдвиженец; народный депутат и ректор Запорожского национального университета Николая Фролов («БПП ”Солидарность”), и адвокат Ярослав Гришин «УКРОП».