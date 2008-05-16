Ющенко именем СНБО запрещает Тимошенко проводить приватизацию

Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Об этом идет речь в решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопрос Фонда государственного имущества Украины», которое введено в действие указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В частности, в решении СНБО отмечается: “Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Государственному казначейству Украины, Фонда государственного имущества Украины до выполнения в полном объеме Указа Президента Украины от 6 марта 2008 года №200 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации» прекратить и не допускать в последующем осуществления любых мероприятий по приватизации государственных пакетов акций открытых акционерных обществ «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Захидэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Турбоатом», «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», «Одесский припортовый завод» и Криворожского горно-обогатительного комбината окисленых руд”.