Заседание контактной группы по Донбассу проходит с участием представителей террористов

16:35, 27 октября 2015
Политика
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Заседание в Минске Трехсторонней контактной группы проходит с участием представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

REUTERS

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«В Минске участники Трехсторонней контактной группы продолжают свое заседание с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сообщила она.

«Координаторы от ОБСЕ в рабочих подгруппах представят доклады о своей работе за сегодняшний день», - отметила Олифер.

В Минске участники Трехсторонней контактной группы продолжают свое заседание с приглашением представителей отдельных ра...

Posted by Darka Olifer on 27 октября 2015 г.
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