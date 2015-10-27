Заседание контактной группы по Донбассу проходит с участием представителей террористов

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Читайте такжеНа переговорах в Минске затронули вопрос присутствия на Донбассе новейшего российского оружия

«В Минске участники Трехсторонней контактной группы продолжают свое заседание с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сообщила она.

«Координаторы от ОБСЕ в рабочих подгруппах представят доклады о своей работе за сегодняшний день», - отметила Олифер.