В МИДе поставили режиссерский стул для Сенцова

Об этом сообщает МИД в своем "Твиттере".

Инсталляция FREEDOM в виде кресла, созданного украинской студией llil Design, установлена у входа в министерство для иностранных делегаций.

Проект представили посол по особым поручениям МИДа Дмитрий Кулеба и основатель llil Design Дмитрий Аллилуев.

Читайте такжеПорошенко призвал ООН надавить на Россию, чтобы освободить незаконно удерживаемых граждан

МИД называет это очередным мероприятием в сфере публичной дипломатии, направленным на укрепление международной поддержки украинских политзаключенных в России.

"Ключевой сигнал проекта - Олег Сенцов должен сидеть не в тюрьме в России, а на своем режиссерском стуле в Украине и создавать новые фильмы", - считает украинское внешнеполитическое ведомство.

Читайте такжеПрезидент наградил Сенцова и Кольченко орденами "За мужество"

Как отмечается, благодаря расположению режиссерское кресло в здании министерства будет напоминать иностранным посетителям о необходимости приложить максимальные международные усилия для освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных в России.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Кольченко российские спецслужбы "задержали" в оккупированном Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Читайте такжеСенцов и Кольченко после оглашения приговора начали петь гимн Украины (видео)

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима, а Кольченко - к 10 годам.

Международная правозащитная организация Amnesty International и российский правозащитный центр "Мемориал" признали их политзаключенными.

Читайте также"Суд оккупантов не может быть справедливым": чешские и словацкие интеллектуалы призвали освободить Сенцова