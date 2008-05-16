Онищук обнародует ”секретные” документы Кабмина

Министерство юстиции опубликует свыше тысячи актов Кабинета Министров, изданных в 1991-2005 годах, с которых в марте 2008 года были сняты незаконные грифы „Не для печати” и „Опубликованию не подлежит”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Согласно приказу, нормативно-правовые акты Кабинета Министров, ограниченный доступ к которым был отменен, будут опубликованы в информационном бюллетене Министерства юстиции «Официальный вестник Украины». Это 1008 актов Кабмина, с которых были сняты незаконные пометки «Не для печати», и 7 актов, с которых была снята незаконно установленная пометка «Опубликованию не подлежит».

Кроме того, согласно приказу министра, эти же акты будут внесены в эталонный фонд Единого государственного реестра нормативно-правовых актов – как в контрольном состоянии, так и во всех предварительных редакциях.

Как сообщалось, в марте 2008 года Кабинет Министров своим распоряжением №490-р отменил ограничение доступа к актам Кабинета Министров Украины, изданным в 1991-2005 годах, и снял с них не предусмотренные законодательством пометки «Не для печати" и "Опубликованию не подлежит". Таким образом практика ограничения доступа к актам органов исполнительной власти была приведена в соответствие с законодательством Украины, которое не предусматривает применения подобных грифов.