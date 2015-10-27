В КИУ рассказали, почему "местные партии" могут угрожать территориальной целостности страны

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Кошель отметил, что особенностью местных выборов 25 октября стало существенное преимущество в отдельных регионах так называемых местных партий. Например, партии "За конкретни справы" на Хмельнитчине, партии венгров на Закарпатье, партии "Черкащаны" и ряда других политических сил.

Кошель отметил, что, по украинскому законодательству, Украина является унитарным государством, а все партии в нем де-юре являются общенациональными. Поэтому победа отдельных партий в отдельных регионах может в перспективе представлять угрозу целостности государства.

Он считает, что для того, чтобы предотвратить такою угрозе необходимо внести изменения в закон о выборах и о политических партиях: "Нужно усовершенствовать закон о выборах и закон о политических партиях. Законодательство должно предусматривать весьма жесткую норму, которая обяжет политическую партию регистрировать на местных выборах своих кандидатов в большинстве областей и районов страны. Так мы создадим определенный предохранитель для появления региональных политических партий".