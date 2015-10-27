Активисты партии "УКРОП" требуют от ЦИК не отменять второй тур выборов мэра в Павлограде

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат плакаты "Нелегитимная ЦИК - иди домой", "Прочь ригов из ЦИК", "Нет произволу в Павлограде", "Джексон мы с тобой" и "Руки прочь от патриотов! Свободу Ярославу!". Также они держат зеленые флаги партии и государственные флаги Украины.

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На площади Леси Украинки напротив железного забора возле здания ЦИК установлена аудиосистема, из которой раздается патриотическая музыка.

На акции присутствует кандидат от «УКРОПа» на пост городского головы Павлограда, ветеран АТО Евгений Терехов.

Перед началом акции он рассказал, что в Павлограде после первого тура выборов бывшие регионалы, а ныне - представители "Оппозиционного блока" - заинтересованы уменьшить количество избирателей в городе, чтобы таким образом не было оснований для проведения второго тура выборов.

"На 30 сентября было в Павлограде избирателей 92 856 человек, в день выборов было 90 255, и уже после выборов на следующий день - оказалось, что у нас 89 850 человек", - сказал Терехов.

Он отметил, что таким образом ЦИК с подачи "Оппозиционного блока" может отменить второй тур.

По его утверждению, в «ЦИК в день голосования было выставлено 90255 человек, таким образом, второй тур должен быть назначен».