Сегодня Портнов даст денег людям Семенюк

13:05, 16 мая 2008
Политика
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И.о. главы ФГИУ подписал платежки

Андрей Портнов
Сегодня будет обеспечена выплата заработной платы работникам Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом заявил заместитель председателя Фонда государственного имущества Сергей ПЕТРАШКО.

По его словам, назначенный правительством на должность и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ подписал все необходимые платежные документы, принятые к выполнению Государственным казначейством Украины.

 

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