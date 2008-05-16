Сегодня Портнов даст денег людям Семенюк
13:05, 16 мая 2008Политика
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И.о. главы ФГИУ подписал платежки
|Андрей Портнов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом заявил заместитель председателя Фонда государственного имущества Сергей ПЕТРАШКО.
По его словам, назначенный правительством на должность и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрей ПОРТНОВ подписал все необходимые платежные документы, принятые к выполнению Государственным казначейством Украины.
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