"Видродження" в Сумской области набирает более 12% - руководитель штаба партии

Об этом заявил руководитель штаба партии «Видродження» в Сумской области Александр Будник.

«Такие результаты свидетельствуют о том, что мы изначально выбрали правильную стратегию. Одним из важнейших факторов в победе является то, что наш областной список возглавил Юрий Чмырь, бывший губернатор Сумской области. Это человек, который своими реальными делами доказал, что регион может развиваться и быть успешным. Также у нас подобралась очень сильная команда кандидатов в депутаты. Это люди, которые каждый в своем регионе – знаковые, авторитетные и своими делами доказали, что партия «Видродження» - именно та политическая сила, которая может изменить ситуацию в стране к лучшему», - заявил Александр Будник.

Он подчеркнул, что команда «Видродження» в Сумах сработала очень эффективно, поскольку за 1,5 месяца рейтинг молодой политсилы увеличили до 12%.

По словам Александра Будника, больше всего нарушений во время процесса голосования было зафиксировано наблюдателями со стороны членов комиссий, которые, в большинстве, сознательно нарушали законодательство.

«Члены комиссий сознательно шли на нарушения избирательного законодательства, значительное количество этих попыток мы упредили, многие из них задокументированы, составлены соответствующие акты, есть видеофиксация, мы привлекали журналистов для фиксирования попыток нарушения избирательного процесса. Например, на одном из участков вообще не было кабинок для голосования. Люди заполняли бюллетени где угодно. Мы все это остановили, сами установили кабинки для голосования и оно началось в 11 часов. Мы фиксировали и попытки подкупа членов комиссий в Сумах. В Сумской области были случаи выдачи на руки по 5-6 бюллетеней, что свидетельствует о сговоре членов комиссий в пользу какого-то конкретного кандидата», - заявил руководитель штаба партии «Видродження» в Сумской области.