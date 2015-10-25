В Житомире зафиксировали вбрасывание бюллетеней (фото, видео)
18:01, 25 октября 2015Политика
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В Житомире на участке №181364 зафиксирован факт вбрасывания бюллетеней.
Факт нарушения в Житомире зафиксировали / oporaua.org
Об этом УНИАН сообщили в областной организации Гражданской сети ОПОРА.
По словам наблюдателя, молодая девушка проголосовала в кабинке и вбросила бюллетени.
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Наблюдатель обратился к правоохранителю, который был на участке, с просьбой выяснить ситуацию.
www.oporaua.org
"Был вызван наряд милиции,и факт нарушения зафиксировали", - рассказали в региональной организации ОО ОПОРА.
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