Мэр Львова объяснил, почему в день выборов на радио звучало его выступление

Об этом Садовый написал на своей странице в Фейсбук.

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"Насчет моего комментария на областном радио. У меня в течение недели брали десятки комментариев. В одном из них для еженедельной итоговой программы на областном радио спрашивали о том, когда закончат трамвай на Сыхов, когда построят дома для воинов АТО и так далее. В этом интервью я также призвал львовян идти на выборы, не тратить свой голос. То, что этот комментарий вышел в воскресенье, наверное, неправильно. Там точно нет никакой агитации, никакого нарушения закона, но для того, чтобы не возникало лишних вопросов, его, очевидно, не стоило выпускать в воскресенье", - отмечает Садовый.

Он также пишет, что "если лица, уполномоченные контролировать избирательный процесс, увидят в этом нарушение, мы готовы отвечать по закону. Я бы также просил соответствующие органы отреагировать на то, что другие партии массово оставили агитацию на объектах наружной рекламы".

Как отметила сегодня во время видеомарафона "Выборы 2015: как Львовщина выбирает новую местную власть" председатель правления Львовской областной организации Комитета избирателей Украины Соломия Саврук, Садового не смогут наказать за манипуляцию мнением избирателя.

"Городской голова Львова выступал на радио и отчитывался за свою работу, это является манипуляцией избирателями. К сожалению, законно его наказать нельзя, потому что это манипулирование не содержит призывы голосовать за него", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, во Львове Комитет избирателей Украины зафиксировал в день выборов агитацию со стороны действующего городского головы Андрея Садового. По информации КИУ, 25 октября с 8:10 до 8:40 Садовый в эфире Львовского радио рассказывал о своих достижениях на посту городского головы.