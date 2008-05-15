Янукович хочет передать ”завалы” Тимошенко на рассмотрение Богатырёвой

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным рассмотрение ситуации в стране на заседании СНБО.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, с самого начала было понятно, что «коалиция недееспособна». Он подчеркнул, что «кругом завалы и это уже вопросы национальной безопасности страны». В.ЯНУКОВИЧ считает, что ситуацию в экономике нужно рассматривать на Совете национальной безопасности и обороны.

«Не мелочиться, а по крупному нужно сейчас подойти и рассмотреть эти вопросы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «сегодня уже понятно, что угрозу представляет для всей страны – бездействие власти или неэффективные действия власти».

Но в тоже время он подчеркнул, что к власти относится и институт Президента. «Поэтому мы ждем, когда Президент Украины будет реагировать», - сказал лидер Партии регионов. Он добавил, что «кроме слов нужно принимать какие-то решения». Он подчеркнул, что у Президента Украины «в руках есть власть и есть механизмы и, наверное, пора уже принимать решения».