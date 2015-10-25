В Кривом Роге печати избирательных участков теряются и "блуждают"

Об этом сообщили в штабе одной из политсил.

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"Это прямое нарушение закона – печать должна находиться на участке всегда, - сообщают наблюдатели одной из политических партий. – Кто и с какой целью ее использовал вне участка, какие документы были незаконно и втайне проштампованы?"

Это не единичный случай с печатями избирательных участков в Кривом Роге. Так, в участке, расположенном в роддоме №1, печать "пропадала" на 20 минут.

В участке № 121752 (школа №123) при открытии сейфа печати не оказалось. Председатель отказалась подписывать составленный наблюдателями акт. Наблюдатели зафиксировали на видео факт выноса печати за пределы участка.

Также в Саксаганском районе Кривого Рога были перепечатаны 8 тысяч бюллетеней из-за допущенных ошибок.