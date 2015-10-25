Жебривский назвал виновных в ситуации вокруг выборов в Мариуполе: ЦИК "играет в пользу одной из сторон"

Как отмечается в сообщении на сайте Донецкой ОГА, Жебривский подчеркнул вину ЦИК, «которая не заняла позицию беспристрастного арбитра, а играла в пользу одной из сторон».

«Я говорил с господином Охендовским (председатель ЦИК – УНИАН) в субботу и объяснял, что вопрос печати бюллетеней в частной типографии, которая принадлежит Ринату Ахметову, ставит под сомнение общественную легитимизацию выборов. Я просил принять решение по поводу перепечатки на независимой типографии. Времени было достаточно, чтобы обеспечить в воскресенье нормальный процесс волеизъявления. Меня не услышали», - сказал Жебривский.

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По его словам, «только сам факт проведения выборов – это недостаточная формула успеха, они должны быть демократическими, прозрачными и честными».

«И поэтому мы наблюдаем победу демократического будущего над авторитарным прошлым в Донецкой области. Люди наконец осознают, что хозяина Донбасса уже нет. Назначать местную власть больше не будут - это право принадлежит обществу. Мариупольцы сегодня показали урок демократии всей Украине», - сообщил председатель Донецкой ОГА.

Вместе с тем, он извинился перед жителями города за ситуацию, которая не дала им возможности проголосовать в день выборов.